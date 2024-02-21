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22:00, 21 февраля 2024Мир

Госдеп указал дальнейшее направление антироссийских санкций

Госдеп: новые санкции США против России будут идти в направлении прошлых
СюжетСанкции против России:

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Глава пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, говоря о дальнейших американских санкциях в отношении России, указал на то, что они будут идти в том же направлении, что и ранее, сообщает ТАСС.

«Не вдаваясь в детали, могу сказать следующее: вам следует ожидать того, что они будут следовать общему направлению наших прошлых санкций», — заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он добавил, что, помимо этого, стоит ожидать ряд дополнительных ограничительных мер, связанных со смертью Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России).

Миллер уточнил, что против Москвы готовится мощный пакет санкций.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что страны Европейского союза беднеют из-за бесполезных санкций против России.

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      Марина Совина
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