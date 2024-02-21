Во Франции заявили об обеднении ЕС из-за антироссийских санкций

Лидер партии «Патриоты» Филиппо: ЕС беднеет из-за санкций против России

Страны Европейского союза (ЕС) беднеют из-за бесполезных санкций против России. С таким заявлением на своей странице в соцсети X выступил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Это уже 13-й пакет! От этого нет никакой пользы, это нас обедняет, но мы продолжаем!» — написал политик.

21 февраля послы стран ЕС согласовали 13-й пакет антироссийских санкций. В список ограничительных мер будут добавлены около 200 юридических и физических лиц. Однако новых секторальных санкций не предусмотрено.