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15:44, 21 февраля 2024Ценности

Хирург высказался о предполагаемой пластике Анны Asti

Пластический хирург Катков: Анна Asti сделала ринопластику и удалила комки Биша

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Хирург Александр Катков высказался о предполагаемых пластических операциях певицы Анны Asti (настоящее имя — Анна Дзюба). На эту тему он поговорил с журналистами «Страстей».

По мнению врача, исполнительница точно прибегла к ринопластике. «Специалисты постарались на славу: нос Анны выглядит изящно и утонченно, но от своей первоначальной формы существенно не отличается, просто кончик стал немного уже и тоньше», — заявил собеседник издания.

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Вдобавок медик подчеркнул, что знаменитость удалила комки Биша и увеличила углы нижней челюсти. «Овал лица стал более вытянутым, а щеки — незаметными. Также помогла контурная пластика лица, филлеры сделали скулы более выразительными», — заключил специалист.

В январе российский рэпер Элджей тайно вышел из лейбла Анны Asti после скандала, связанного с появлением певицы на «голой вечеринке». Менеджер артиста при этом заявил, что Элджей не имеет никакого отношения к Fenix Music.

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      Карина Черных
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