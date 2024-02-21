Россиянка хотела попасть в СИЗО к подруге и получила 14 лет за удар ножом

В Уфе женщина зарезала продавца магазина, чтобы попасть в СИЗО к подруге

В Уфе суд приговорил к 14 годам лишения свободы местную жительницу, ударившую ножом продавца магазина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации канала, инцидент произошел в марте 2023 года в районе Нижегородка. Тогда осужденная ударила ножом 19-летнюю сотрудницу магазина. В результате потерпевшая не выжила. Ее коллеги вызвали полицию. При задержании злоумышленница кричала, что в СИЗО ее ждут знакомые. Она говорила о своей подруге, которую тоже задержали за ножевое ранение.

Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением свободы на год. Также с подсудимой взыскали 1,5 миллиона рублей компенсации для родственников пострадавшей. Сама фигурантка объяснила свой поступок желанием попасть в изолятор к подруге.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области 47-летний россиянин предстанет перед судом по делу о расправе над мужчиной и поджоге его дома.