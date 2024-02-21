Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:55, 21 февраля 2024Силовые структуры

Россиянка хотела попасть в СИЗО к подруге и получила 14 лет за удар ножом

В Уфе женщина зарезала продавца магазина, чтобы попасть в СИЗО к подруге

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Уфе суд приговорил к 14 годам лишения свободы местную жительницу, ударившую ножом продавца магазина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По информации канала, инцидент произошел в марте 2023 года в районе Нижегородка. Тогда осужденная ударила ножом 19-летнюю сотрудницу магазина. В результате потерпевшая не выжила. Ее коллеги вызвали полицию. При задержании злоумышленница кричала, что в СИЗО ее ждут знакомые. Она говорила о своей подруге, которую тоже задержали за ножевое ранение.

Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима с ограничением свободы на год. Также с подсудимой взыскали 1,5 миллиона рублей компенсации для родственников пострадавшей. Сама фигурантка объяснила свой поступок желанием попасть в изолятор к подруге.

Ранее сообщалось, что в Калининградской области 47-летний россиянин предстанет перед судом по делу о расправе над мужчиной и поджоге его дома.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России. В новый список попали 200 компаний и физлиц

      Раскрыты действия ВСУ в районе Работино и Вербового

      Барсук превратил дом семьи в «фильм ужасов» и нанес ущерб на 234 тысячи рублей

      В Германии вступление Украины в ЕС сравнили с морковкой для осла

      Названа подходящая для каждого физического нагрузка

      Зендея и Тимоти Шаламе появились на публике в парных нарядах

      Главу СК попросили проверить писателя Шендеровича на дискредитацию ВС РФ

      Шесть авиарейсов из России в Таиланд задержали из-за неисправности самолета

      Цыгане в Закарпатской области Украины избили сотрудника военкомата

      Актер Анатолий Белый оценил свою востребованность в Израиле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше