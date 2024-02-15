Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:30, 15 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин не захотел уходить из гостей и поджег хозяина вместе с домом

В Калининградской области россиянин пойдет под суд за сожженного пенсионера

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Калининградской области 47-летний россиянин предстанет перед судом по делу о расправе над мужчиной и поджоге его дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

По данным следствия, 16 февраля 2023 года в поселке Высокое обвиняемый пришел к своему 67-летнему знакомому. Мужчины выпили алкоголя, и хозяин попросил гостя удалиться, но тот уходить не захотел. В ходе начавшейся ссоры злоумышленник начал бить пенсионера стеклянной бутылкой по голове, а после нанес несколько ударов ножом. Когда хозяин перестал подавать признаки жизни, гость облил его машинным маслом и поджог вместе с домом.

Благодаря своевременному звонку соседей, прибывшие на место ЧП расчеты экстренных служб оперативно ликвидировали пожар. Вскоре было найдено обгоревшее мужское тело, сыщики установили личность подозреваемого и задержали его. В ходе следствия выяснилось, что за несколько дней до нападения на пенсионера, обвиняемый совершил кражу кошелька с десятью тысячами рублей у своей знакомой.

Ранее сообщалось, что в Сочи полиция задержала мужчину, изрезавшего сожительницу ножом и сжегшего ее тело.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В ООН затруднились назвать удар ВСУ по Белгороду военным преступлением

      Власти Белгорода задумали укрепить фасады ТЦ и магазинов

      Преступники украли и уничтожили произведения искусства на миллионы долларов

      Гинеколог назвала первые неочевидные признаки ВИЧ-инфекции

      Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет в русских?

      В России собрались отложить вступление в силу самозапрета на кредиты

      В ООН призвали ВСУ прекратить атаки на Белгород

      Россиянина осудят за поджог сожительницы после ссоры

      В ВСУ заявили о бессмысленности удержания Авдеевки

      Стало известно об отходе части бойцов ВСУ от Авдеевки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше