Россиянин не захотел уходить из гостей и поджег хозяина вместе с домом

В Калининградской области россиянин пойдет под суд за сожженного пенсионера

В Калининградской области 47-летний россиянин предстанет перед судом по делу о расправе над мужчиной и поджоге его дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном управлении СК России по региону.

По данным следствия, 16 февраля 2023 года в поселке Высокое обвиняемый пришел к своему 67-летнему знакомому. Мужчины выпили алкоголя, и хозяин попросил гостя удалиться, но тот уходить не захотел. В ходе начавшейся ссоры злоумышленник начал бить пенсионера стеклянной бутылкой по голове, а после нанес несколько ударов ножом. Когда хозяин перестал подавать признаки жизни, гость облил его машинным маслом и поджог вместе с домом.

Благодаря своевременному звонку соседей, прибывшие на место ЧП расчеты экстренных служб оперативно ликвидировали пожар. Вскоре было найдено обгоревшее мужское тело, сыщики установили личность подозреваемого и задержали его. В ходе следствия выяснилось, что за несколько дней до нападения на пенсионера, обвиняемый совершил кражу кошелька с десятью тысячами рублей у своей знакомой.

Ранее сообщалось, что в Сочи полиция задержала мужчину, изрезавшего сожительницу ножом и сжегшего ее тело.

