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09:41, 21 февраля 2024Мир

Информатор ФБР по делу Хантера Байдена заявил о связах с российской разведкой

NYT: информатор ФБР по делу сына Байдена Смирнов заявил о связях с разведкой РФ

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Информатор Федерального бюро расследований США (ФБР) Александр Смирнов, обвиненный в даче ложных показаний по делу сына президента США Хантера Байдена, заявил о связях с российской разведкой. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Он утверждает, что получал негативную информацию о сыне американского лидера от разведки РФ. Прокуратура США в материалах дела охарактеризовала Смирнова как «лжеца, неспособного рассказать правду даже о самых элементарных деталях своей жизни».

«Дезинформация, которую он распространяет, не ограничивается его ложными утверждениями о Байденах», — подчеркнули прокуроры. Отмечается, что Смирнов не только сообщил ФБР фальшивую информацию о семье главы Белого дома, но и ввел в заблуждение следствие относительно своего состояния, оцениваемого в 6 миллионов долларов, заявив, что работал в сфере безопасности, хотя никаких доказательств этого найти не удалось.

Ранее Министерство юстиции США предъявило обвинение Смирнову. Задержание 43-летнего информатора ФБР произошло в Лас-Вегасе 15 февраля. Его обвинили в даче ложных показаний относительно предполагаемой роли президента в деловых связях его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma.

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      Семен Александров
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