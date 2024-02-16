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09:22, 16 февраля 2024Мир

В США информатора ФБР обвинили в ложных показаниях из-за Байдена и его сына

В США обвинили информатора ФБР Смирнова во лжи из-за Байдена и его сына Хантера
Хантер Байден (в центре)

Хантер Байден (в центре). Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Министерство юстиции США предъявило обвинение бывшему информатору Федерального бюро расследований (ФБР) Александру Смирнову из-за дела, связанного с президентом США Джо Байдена и его сына Хантера. Об этом пишет CNN.

Задержание, как отмечается, 43-летнего информатора произошло в Лаю-Вегасе еще 15 февраля. Смирнова, как уточняется, обвинили в даче ложных показаний относительно предполагаемой роли президента в деловых связях его сына Хантера с украинской энергетической компанией Burisma.

По данным телеканала, Смирнов передал ФБР неверные показания представителей Burisma — те якобы сообщили, что наняли Хантера Байдена, чтобы «защитить себя от всевозможных проблем». Помимо этого, информатор заявлял, что менеджеры энергокомпании заплатили Джо Байдену и его сыну по 5 миллионов долларов.

Позднее выяснилось, что информация относительно семьи Байденов неверна. «На самом деле обвиняемый контактировал с менеджерами Burisma в 2017-м после того, как администрация [экс-президента США Барака] Обамы и [вице-президента Джо] Байдена уже отошла от управления страной, и после отставки в феврале 2016 года генпрокурора Украины», — заявили в Минюсте.

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