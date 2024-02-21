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20:17, 21 февраля 2024Силовые структуры

Иностранца осудят за совершенную девять лет расправу над россиянкой

В Краснодаре будут судить иностранца, расправившегося со знакомой в 2014 году

Фото: YuryKara / Shutterrstock / Fotodom

В Краснодаре суд рассмотрит дело 32-летнего гражданина Узбекистана, обвиняемого в расправе над 28-летней местной жительницей, совершенной девять лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

Иностранцу предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ. Свою вину фигурант признал в полном объеме. Сейчас он заключен под стражу.

По версии следствия, 12 декабря 2014 года иностранец ехал в автомобиле вместе с потерпевшей на дачу в садовое товарищество «Горизонт». В машине они поссорились. Затем фигурант выгнал девушку из машины, и конфликт продолжился на улице. В результате мужчина ударил знакомую камнем по голове. После этого обвиняемый скрылся с места преступления и уехал из страны. Спустя девять дней женское тело обнаружили прохожие.

В СК уточнили, что все эти годы оперативники вели работу по раскрытию данного преступления. В апреле 2023 года после криминалистического анализа мобильных устройств и анализа круга знакомых потерпевшей силовики смогли установить личность фигуранта. В октябре 2023 года он был задержан.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в совершенной 30 лет назад двойной расправе над людьми в Томской области.

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      Анна Габай
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