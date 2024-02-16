Подозреваемого в двойной расправе россиянина задержали спустя 30 лет

СК: в Татарстане росгвардейцы задержали мужчину за двойное убийство 30 лет назад

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в совершенной 30 лет назад двойной расправе над людьми в Томской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Инцидент произошел в Северске в 1994 году. Тогда фигурант, находясь в одном из гаражных боксов, не менее четырех раз выстрелил в двух незнакомых людей, после чего выехал за пределы региона. Спустя 30 лет силовики установили свидетелей по делу, показания которых позволили найти злоумышленника.

Мужчину задержали в Набережных Челнах Республики Татарстан, он во всем сознался. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в расправе над жительницей Абакана, совершенной 27 лет назад.

