Россиянина задержали по подозрению в совершенной 27 лет назад расправе

В Москве задержали мужчину после убийства жительницы Абакана в 1996 году

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в расправе над жительницей Абакана, совершенной 27 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Жителю Кыргызстана предъявили обвинение по пункту «а» статьи 102 УК РСФСР. Он признал свою вину. Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, осенью 1995 года обвиняемый приехал в Хакасию, где организовал бизнес по торговле одеждой. Не получив желаемого дохода, мужчина решил вернуться на родину, однако денег на поездку у него не оказалось. Утром 8 марта 1996 года незадачливый предприниматель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом своих знакомых в Абакане, которые тоже занимались бизнесом. Дверь открыла женщина. Злоумышленник вошел внутрь и нанес потерпевшей несколько ударов кулаком и деталью от швейной машинки по голове, после чего удушил потерпевшую капроновой веревкой. Расправившись с женщиной, он похитил 3,2 миллиона (неденоминированных) рублей и скрылся.

Впоследствии мужчина вернулся в Кыргызстан, где проживал долгое время. Его причастность к преступлению была установлена следователями только спустя 27 лет после повторного изучения материалов дела.

Ранее в Башкортостане арестовали 38-летнего жителя села Стерлибашево по подозрению в расправе над 25-летней девушкой.

