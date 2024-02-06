Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:38, 6 февраля 2024Силовые структуры

Россиянина задержали по подозрению в совершенной 27 лет назад расправе

В Москве задержали мужчину после убийства жительницы Абакана в 1996 году

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнего мужчину, подозреваемого в расправе над жительницей Абакана, совершенной 27 лет назад. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Жителю Кыргызстана предъявили обвинение по пункту «а» статьи 102 УК РСФСР. Он признал свою вину. Судом по ходатайству следствия ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, осенью 1995 года обвиняемый приехал в Хакасию, где организовал бизнес по торговле одеждой. Не получив желаемого дохода, мужчина решил вернуться на родину, однако денег на поездку у него не оказалось. Утром 8 марта 1996 года незадачливый предприниматель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом своих знакомых в Абакане, которые тоже занимались бизнесом. Дверь открыла женщина. Злоумышленник вошел внутрь и нанес потерпевшей несколько ударов кулаком и деталью от швейной машинки по голове, после чего удушил потерпевшую капроновой веревкой. Расправившись с женщиной, он похитил 3,2 миллиона (неденоминированных) рублей и скрылся.

Впоследствии мужчина вернулся в Кыргызстан, где проживал долгое время. Его причастность к преступлению была установлена следователями только спустя 27 лет после повторного изучения материалов дела.

Ранее в Башкортостане арестовали 38-летнего жителя села Стерлибашево по подозрению в расправе над 25-летней девушкой.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Арестовича заочно арестовали в Москве. Против него возбуждены дела в России, Белоруссии и на Украине

      Гости азербайджанской свадьбы устроили стрельбу в Черкесске и попали на видео

      Россиян предупредили о новой тактике мошенников

      Вооруженный мужчина под амфетамином навел лазер на самолет и попался

      Россиян призвали лепить скульптуры из папье-маше

      Врачи призвали россиян обращать внимание на один компонент в составе косметики

      Россиянина задержали по подозрению в совершенной 27 лет назад расправе

      Россиянина посадили на девять лет за попытку сбыта 643 килограммов наркотиков

      Врач раскрыла опасные последствия приема обезболивающих

      На Украине введут услугу онлайн-браков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше