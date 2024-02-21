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19:54, 21 февраля 2024Мир

Иран предоставил России множество баллистических ракет

Источники Reuters: Россия получила около 400 баллистических ракет от Ирана

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Иран предоставил России множество мощных баллистических ракет класса «земля-земля». Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на шесть источников.

«Нет причин скрывать это. Нам разрешено экспортировать оружие в любую страну, которую мы пожелаем», — заявил агентству один из иранских чиновников.

Три источника из Ирана сообщили агентству, что республика предоставила России около 400 ракет, многие из которых относятся к семейству баллистических ракет малой дальности Fateh-110. В частности, речь идет о ракетах «Зульфикар», способных поражать цели на расстоянии от 300 до 700 километров.

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Сообщается, что на данный момент Россия получила по меньшей мере четыре партии ракет, а в ближайшие недели ожидается транспортировка еще нескольких партий.

По информации одного из иранских источников, поставки начались в начале января по условиям сделки, заключенной между иранскими и российскими военными во время встреч в Тегеране и Москве.

Агентство Reuters добавило, что Министерство обороны Ирана отказалось комментировать эту информацию. От комментария также воздержалась Революционная гвардия — элитное подразделение, ответственное за иранскую ракетную программу.

13 февраля сообщалось, что Иран впервые провел пуск баллистической ракеты большой дальности морского базирования.

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      Елизавета Мытарева
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