Иран впервые запустил ракету большой дальности с корабля

КСИР: впервые запущена корабельная ракета большой дальности

Воздушно-космические и Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (ВКС и ВМС КСИР) впервые провели пуск баллистической ракеты большой дальности морского базирования. Об этом со ссылкой на командующего силами КСИР Хоссейна Салами сообщает «Интерфакс».

«Баллистическая ракета большой дальности была успешно запущена с военного корабля в ходе совместной работы ВКС и ВМС КСИР», — сказал иранский военный.

По его словам, успешные испытания укрепили боеспособность КСИР и позволят поражать любые цели в разных районах мира.

В январе представитель космической группы Министерства обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейни заявил, что разработка новой иранской ракеты для запуска геостационарных спутников находится на завершающем этапе.

В том же месяце обозреватель американского издания The Drive Говард Альтман заметил, что иранская баллистическая ракета средней дальности Kheiber Shekan способна достичь Израиля.