Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:13, 13 февраля 2024Наука и техника

Иран впервые запустил ракету большой дальности с корабля

КСИР: впервые запущена корабельная ракета большой дальности
Архивное фото

Архивное фото. Фото: IRGC / WANA / Reuters

Воздушно-космические и Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (ВКС и ВМС КСИР) впервые провели пуск баллистической ракеты большой дальности морского базирования. Об этом со ссылкой на командующего силами КСИР Хоссейна Салами сообщает «Интерфакс».

«Баллистическая ракета большой дальности была успешно запущена с военного корабля в ходе совместной работы ВКС и ВМС КСИР», — сказал иранский военный.

По его словам, успешные испытания укрепили боеспособность КСИР и позволят поражать любые цели в разных районах мира.

Материалы по теме:
Обогащенный Иран Чем для США обернется война с Ираном
Обогащенный ИранЧем для США обернется война с Ираном
9 января 2020
Все и сразу Иран объявил об успешных испытаниях своих самых мощных баллистических ракет
Все и сразуИран объявил об успешных испытаниях своих самых мощных баллистических ракет
29 сентября 2009

В январе представитель космической группы Министерства обороны Ирана Сейед Ахмад Хосейни заявил, что разработка новой иранской ракеты для запуска геостационарных спутников находится на завершающем этапе.

В том же месяце обозреватель американского издания The Drive Говард Альтман заметил, что иранская баллистическая ракета средней дальности Kheiber Shekan способна достичь Израиля.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о мощном ударе по полигону с бойцами ВСУ на донецком направлении

      Комплексы «Бал» с берега Финского залива нанесли «удар» по противнику

      Планы европейской страны отказаться от российского газа оценили

      Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью генерала Востротина

      Реакция российского чиновника на задержание во время заседания попала на видео

      Ключевой ставке ЦБ предрекли стабильность

      Путин поручил ввести льготную ипотеку в новых регионах на «вторичку»

      В России мужчине дали восемь лет колонии за финансирование терроризма

      Названа весомая причина закрывать крышку унитаза при смывании

      Поплавская раскритиковала поездку Киркорова в зону СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше