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20:18, 17 января 2024Наука и техника

В США заявили о способности иранской ракеты достичь Израиля

The Drive: иранская ракета Kheiber Shekan способна достичь Израиля

Фото: Vahid Salemi / AP

Иранская баллистическая ракета средней дальности Kheiber Shekan способна достичь Израиля, заявил обозреватель американского издания The Drive Говард Альтман.

Автор напоминает, что Тегеран впервые применил ракету 15 января по позициям противника в сирийской провинции Идлиб. По данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), для этого ракете пришлось преодолеть около 1300 километров. Также 15 января Kheiber Shekan использовалась Тегераном для нанесения ударов по объектам в Ираке и Пакистане.

Альтман пишет, что таким образом Иран продемонстрировал способность поражать цели далеко за пределами собственных границ. «Удар считается самым дальним за всю историю использования иранских баллистических ракет», — уверяет обозреватель.

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Ранее КСИР заявил, что Иран выпустил более 20 баллистических ракет в ходе ударов по территории Ирака и Сирии в ночь на 16 января. Тогда же агентство Tasnim сообщило, что Иран впервые нанес ракетный удар баллистическими ракетами по штаб-квартирам террористической группировки «Джейш аль-Зольм» на территории Пакистана.

Двухступенчатая твердотопливная ракета Kheiber Shekan запускается с мобильной пусковой установки, смонтированной на тягаче. Оружие было впервые представлено Ираном в феврале 2022 года. Заявляемая Тегераном максимальная дальность полета баллистической ракеты составляет 1450 километров.

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      Иван Потапов
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