В Иране назвали число запущенных по Ираку и Сирии ракет

КСИР: в ходе ударов по территории Ирака и Сирии выпущено 24 ракеты

Иран выпустил более 20 баллистических ракет в ходе ударов по территории Ирака и Сирии в ночь на 16 января. Такое число назвали в Корпусе стражей исламской революции (КСИР).

Иранские военные рассказали детали проведенной операции. Удары были нанесены по позициям террористических группировок в Сирии, а также по объектам израильской разведки «Моссад».

«Цели были точно поражены и уничтожены с помощью 24 баллистических ракет разных типов», — заявили в КСИР. 13 ракет поразили позиции террористов в различных частях Сирии, 11 ракет были направлены на штаб-квартиры «Моссада» в Иракском Курдистане.

В ночь на 16 января КСИР нанес ракетный удар по территории Ирака, в результате атаки пострадало консульство США в Эрбиле. Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канани заявил, что действия были предприняты для защиты суверенитета и безопасности страны.