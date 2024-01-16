В Иране назвали цели удара по территории Ирака

МИД Ирана: удары по территории Ирака нанесены для ликвидации угроз безопасности

Ракетные удары Ирана по территории Ирака нанесены с целью ликвидации угроз безопасности страны. Об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Нассер Канани, передает IRNA.

Канани прокомментировал удары Корпуса стражей исламской революции (КСИР) по иракскому Эрбилю. Он подчеркнул, что действия были предприняты для защиты суверенитета и безопасности страны.

«Исламская Республика [Иран], обладая высоким разведывательным потенциалом, в ходе точной и целенаправленной операции определила штаб-квартиру преступников и поразила ее», — заявил дипломат. Он добавил, что Иран придерживается принципов суверенитета и территориальной целостности стран, в то же время используя свое законное право бороться с угрозами национальной безопасности.

Ранее в КСИР заявили, что в результате удара была поражена одна из главных штаб-квартир израильской службы внешней разведки «Моссад», которая была центром разработки спецопераций против Ирана.

МИД Ирака назвал удар Ирана по Эрбилю агрессией против суверенитета страны и безопасности граждан. В ведомстве подчеркнули, что атака привела к жертвам среди гражданского населения в жилых районах.