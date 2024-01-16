Ирак назвал нарушением суверенитета страны ракетный удар Ирана

МИД Ирака осудил ракетный удар Ирана и назвал его нарушением суверенитета

Министерство иностранных дел Ирака осудило ракетный удар Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана и назвало его покушением на суверенитет страны. Об этом сообщает Reuters.

МИД Ирака назвал удар Ирана по Эрбилю агрессией против суверенитета страны и безопасности граждан. В ведомстве подчеркнули, что атака привела к жертвам среди гражданского населения в жилых районах.

Как сообщается в заявлении министерства, правительство Ирака примет все возможные законные меры против нарушения суверенитета Ирака и безопасности его народа, включая подачу жалобы в Совет Безопасности ООН.

В ночь на 16 января консульство США в иракском Эрбиле попало под обстрел баллистическими ракетами со стороны Ирана. КСИР заявил, что удар был нанесен по базам антииранских террористических группировок в ответ на недавние теракты, совершенные на иранской территории.