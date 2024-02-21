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12:20, 21 февраля 2024Силовые структуры

Из сейфа изобретателя стреляющего экскрементами танка похитили миллион рублей

В Петербурге у изобретателя стреляющего экскрементами танка похитили 1 млн руб.

Фото: Immo Wegmann / Unsplash

У 71-летнего изобретателя стреляющего экскрементами танка Александра Семенова похитили миллион рублей в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, недавно мужчина получил два миллиона рублей за разработку новой трансмиссии для танков или тракторов. Он положил деньги в сейф в своем кабинете в СПбГУ. Семенов заметил пропажу только через несколько недель в банке, когда пришел положить миллионы.

В настоящее время полиция разбирается в этом деле. Пока силовики подозревают в ограблении уборщицу университета.

В 2012 году Семенов запатентовал боевую систему, которая позволяет экипажу танка использовать для стрельбы экскременты. В общей сложности ученому принадлежит 200 патентов.

Ранее в Москве задержали 27-летнего менеджера, укравшего из сейфа на работе 18 миллионов рублей.

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