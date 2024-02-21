Израиль утвердил решение о неприятии одностороннего признания Палестины
Парламент Израиля абсолютным большинством голосов утвердил проект резолюции о неприятии одностороннего признания Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно данной резолюции правительства, Тель-Авив будет противостоять попытке в одностороннем порядке навязать ему создание палестинского государства. Отмечается, что за принятие проекта выступило 99 депутатов из 120.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что не помнит много голосований, при которых решения бы принимались таким большинством голосов.
Ранее декларация, отвергающая давление международного сообщества и возможность признания Палестины в одностороннем порядке была принята кабинетом министров Израиля. В документе отмечается, что урегулирование данного вопроса произойдет только путем прямых переговоров между сторонами.