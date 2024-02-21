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19:16, 21 февраля 2024Мир

Израиль утвердил решение о неприятии одностороннего признания Палестины

Парламент Израиля утвердил проект о неприятии одностороннего признания Палестины

Фото: Bonnie Cash / Reuters

Парламент Израиля абсолютным большинством голосов утвердил проект резолюции о неприятии одностороннего признания Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данной резолюции правительства, Тель-Авив будет противостоять попытке в одностороннем порядке навязать ему создание палестинского государства. Отмечается, что за принятие проекта выступило 99 депутатов из 120.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что не помнит много голосований, при которых решения бы принимались таким большинством голосов.

Ранее декларация, отвергающая давление международного сообщества и возможность признания Палестины в одностороннем порядке была принята кабинетом министров Израиля. В документе отмечается, что урегулирование данного вопроса произойдет только путем прямых переговоров между сторонами.

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      Дарья Балацкая
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