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11:26, 21 февраля 2024Ценности

Известная 70-летняя модель показала фото в спортивном бюстгальтере

Фото: @christiebrinkley

Известная американская актриса и модель Кристи Бринкли показала фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

70-летняя манекенщица поделилась снимком, на котором запечатлела себя в облегающих лосинах и кофте черного цвета. При этом на размещенном снимке видно, что под комплект одежды она надела спортивный белый бюстгальтер. «Смотрю в зеркало на себя 70-летнюю и что вижу: наконец-то я счастлива», — подписала знаменитость пост, который набрал более 21 тысячи лайков.

Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях. «Красивая внутри и снаружи», «Ты выглядишь невероятно! Излучаешь уверенность», «70 никогда не выглядели так потрясающе», «Продолжаешь быть невероятным вдохновением для нас», «Красивая фигура», — высказывались они.

В январе Кристи Бринкли ответила на критику ее внешности фразой «уже смирилась». В беседе с журналистами модель вспомнила об опубликованном в июне 2023 года снимке. На нем она была запечатлена в голубой кофте с белыми крупными пуговицами. Однако, по ее словам, она очень удивилась, когда вместе с комплиментами получила и негативные комментарии.

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      Мария Винар
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