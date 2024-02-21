Появились подробности о планах Конюхова установить два мировых рекорда в Арктике

Пилот Потапкин: Конюхов в июле хочет пролететь на параплане до Северного полюса

Российский путешественник Федор Конюхов в июле 2024 года намерен установить в Арктике два новых мировых рекорда — пролететь на двухместном параплане 900 километров до Северного полюса. Об этом сообщил пилот Игорь Потапкин, который отправится в путешествие вместе с Конюховым. Его цитирует ТАСС.

«Мы хотим установить рекорд дальности, пролетев порядка 900 километров и сделать посадку. До нас никто не совершал таких посадок на паралете — сверхлегком летательном аппарате. Нам нужно достичь отметки полюса, ее надо найти по навигационным приборам», — рассказал путешественник.

Он вместе с Конюховым планирует находиться в полете над Арктикой в течение 12-13 часов и лететь со скоростью 60 километров в час на высоте около одного километра над землей. После достижения Северного полюса путешественникам придется ждать атомоход — все это время в северных условиях они должны будут жить и укрываться под крылом паралета.

Конюхов и Потапкин начнут свой полет на архипелаге Земля Франца-Иосифа. Паралет, на котором они полетят, представляет собой тележку с двигателем и крылом весом 150 килограммов, рассчитанную на двух человек.

В 2022 году Конюхов и Потапкин пытались установить такой мировой рекорд, однако их попытка не увенчалась успехом. Пилотам удалось преодолеть 169 километров из 900 запланированных, продолжить путешествие помешали погодные условия, и экипаж совершил вынужденную посадку во льдах Арктики.

Конюхов в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику, в том числе на весельной лодке, а также стал первым россиянином, который побывал на семи высочайших вершинах шести частей света и на Южном и Северном полюсах.