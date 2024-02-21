Раскрыт способ справиться с одиночеством

Nature Mental Health: физическая активность компенсирует одиночество

Ученые Центрального института психического здоровья раскрыли способ справиться с одиночеством. Согласно результатам научной работы, опубликованным в журнале Nature Mental Health, физическая активность может компенсировать негативные последствия нехватки социальных контактов.

В исследовании приняли участие 317 молодых людей в возрасте от 18 до 28 лет и 30 взрослых в возрасте от 18 до 63 лет. Для оценки различных параметров, в том числе физических нагрузок, была использована комбинация методов, включая измерения акселерометрами, электронные дневники и визуализацию мозга.

Специалисты выяснили, что люди, которые в какой-то момент своей жизни страдали от одиночества и социальной изоляции, сообщали о снижении уровня эмоционального благополучия, но оно увеличивалось, когда они были физически активными. Например, ходьба со скоростью примерно 4,5 километра в час в течение часа может компенсировать кратковременный «социально-аффективный дефицит».

Положительный эффект на здоровье наблюдается даже при низком уровне активности и во время ограничений, связанных с пандемией. Измерения функций мозга показали, что люди с повышенным риском депрессии из-за одиночества извлекали наибольшую выгоду из физических упражнений.