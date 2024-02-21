Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:01, 21 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин расправился с матерью пятерых детей

В Пермском крае бывший муж зарезал многодетную мать из-за ревности

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Пермском крае арестовали 45-летнего местного жителя за расправу над бывшей женой, матерью пятерых детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, инцидент произошел утром 19 февраля в подъезде дома. Тогда между бывшими супругами произошла ссора из-за ревности, и фигурант ударил потерпевшую ножом несколько раз. В результате она не выжила. Израненную женщину обнаружил сосед.

42-летняя потерпевшая развелась с обвиняемым из-за постоянных ссор, уточняет издание Mash. Она забрала детей и уехала. В это время бывший супруг угрожал женщине и поджег ее автомобиль.

Ранее стало известно, что в Коврове суд арестовал местного жителя, ударившего ножом подругу во время ссоры.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      В Испании не подтвердили личность убитого пилота, угнавшего российский вертолет на Украину. Что известно о деле?

      Жители российского города пожаловались на нашествие муравьев

      Россиянка связалась с лже-риелтором и потеряла тысячи рублей

      Генсек НАТО признал сложность ситуации для ВСУ после потери Авдеевки

      Россияне описали обстановку около визового центра Китая словом «нервная»

      Россиянка лишила отца не вернувшегося с СВО солдата выплат от государства

      ЦБ оценил возможности Киви Банка для возврата средств держателям кошельков

      На Украине заявили о продолжении контрнаступления ВСУ

      Додик сообщил Путину о попытках отбиться от антироссийских санкций

      На певицу Нюшу захотели подать жалобу в прокуратуру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше