Россиянин расправился с матерью пятерых детей

В Пермском крае бывший муж зарезал многодетную мать из-за ревности

В Пермском крае арестовали 45-летнего местного жителя за расправу над бывшей женой, матерью пятерых детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ («Убийство»).

По данным следствия, инцидент произошел утром 19 февраля в подъезде дома. Тогда между бывшими супругами произошла ссора из-за ревности, и фигурант ударил потерпевшую ножом несколько раз. В результате она не выжила. Израненную женщину обнаружил сосед.

42-летняя потерпевшая развелась с обвиняемым из-за постоянных ссор, уточняет издание Mash. Она забрала детей и уехала. В это время бывший супруг угрожал женщине и поджег ее автомобиль.

Ранее стало известно, что в Коврове суд арестовал местного жителя, ударившего ножом подругу во время ссоры.