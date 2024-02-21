Майданов раскрыл причины отмены концертов Орбакайте

Майданов высказался об отмене шоу Орбакайте словами «дочь отвечает за мать»

Общественный деятель и музыкант Денис Майданов раскрыл причины отмены концертов певицы Кристины Орбакайте в России. Его слова приводит NEWS.ru.

Майданов высказался о многочисленных срывах выступлений Орбакайте словами «дочь отвечает за мать», имея в виду поведение певицы Аллы Пугачевой. «Я вроде как не слышал, чтоб Кристина что-то заявляла. Но это прямая реакция зрителей на поведение мамы, разумеется, которая назвала там быдлом», — пояснил он.

Музыкант подчеркнул, что официально концерты Орбакайте не запрещены, однако отметил, что россияне не хотят посещать шоу певицы и на то есть причины. «Как правило, у артиста отменяются концерты, когда не продается зал: ну просто зритель не идет», — заключил он.

Ранее концерты Орбакайте отменили в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите и Владивостоке. Общественные деятели заявили, что артистка причастна к финансированию украинской армии.