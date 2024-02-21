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11:20, 21 февраля 2024Культура

Майданов раскрыл причины отмены концертов Орбакайте

Майданов высказался об отмене шоу Орбакайте словами «дочь отвечает за мать»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Общественный деятель и музыкант Денис Майданов раскрыл причины отмены концертов певицы Кристины Орбакайте в России. Его слова приводит NEWS.ru.

Майданов высказался о многочисленных срывах выступлений Орбакайте словами «дочь отвечает за мать», имея в виду поведение певицы Аллы Пугачевой. «Я вроде как не слышал, чтоб Кристина что-то заявляла. Но это прямая реакция зрителей на поведение мамы, разумеется, которая назвала там быдлом», — пояснил он.

Музыкант подчеркнул, что официально концерты Орбакайте не запрещены, однако отметил, что россияне не хотят посещать шоу певицы и на то есть причины. «Как правило, у артиста отменяются концерты, когда не продается зал: ну просто зритель не идет», — заключил он.

Ранее концерты Орбакайте отменили в Красноярске, Иркутске, Улан-Удэ, Чите и Владивостоке. Общественные деятели заявили, что артистка причастна к финансированию украинской армии.

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      Мария Рюрикова
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