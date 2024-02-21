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08:25, 21 февраля 2024Бывший СССР

Медведчук назвал способ восстановить экономику Украины

Медведчук: восстановить экономику Украины можно лишь в сотрудничестве с Россией

Восстановить экономику Украины можно только в сотрудничестве с Россией. Такой способ в интервью РИА Новости назвал оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.

«Чтобы восстановить уровень благосостояния, уровень доходов людей, мы исходили из того, что надо восстановить экономические и торговые отношения, в первую очередь, с Россией и странами СНГ», — заявил он.

По его словам, нужно восстановить реализацию украинского экспорта, а также нарастить производственные и промышленные мощности. Однако, подчеркнул Медведчук, это можно было сделать только в сотрудничестве с Россией, потому что украинская экономика «как часть цикла общего индустриального потенциала Советского Союза была всегда завязана в том числе на Россию и другие страны, другие республики Советского Союза, но не на Европу».

Ранее аналитики Всемирного банка сообщили, что за последний год стоимость восстановления экономики Украины выросла на 75 миллиардов долларов, до 486 миллиардов. Согласно оценке экспертов, этот процесс может занять до десяти лет. При этом прямой ущерб украинской экономике специалисты оценили в 152 миллиарда.

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      Марина Совина
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