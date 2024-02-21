Медведчук заявил о потере государственности Украиной

Медведчук: Украина как государство уже практически перестала существовать

Действия киевской власти в последние годы ведут к тому, что Украина как государство уже практически перестала существовать. С таким заявлением выступил экс-лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, возглавляющий движение «Другая Украина», передает РИА Новости.

«Украина, независимая, суверенная, которой она была, сегодня не является ни суверенной, ни независимой. Кроме как "преступный режим Зеленского" характеризовать ту территорию, которая называлась "Украина", невозможно», — поделился политик в ответ на лишение его гражданства республики и депутатского мандата, а также открытия против него уголовных дел.

По словам Медведчука, Киев «с независимостью и суверенитетом покончил в 2014 году», когда начались гонения и репрессии против населения.

«Более 25 тысяч уголовных дел было возбуждено только за инакомыслие. С социальным вопросом было покончено тогда, когда обрушилась экономика», — напомнил Виктор Медведчук.

Ранее Медведчук предрек год катастрофы Зеленского на Украине. Он отметил, что для украинского народа это будет победой, так как власть давно отвернулась от людей и предала их.