«Мегамаркет» снял с продажи содержащие ЛГБТ-пропаганду книги

«Ъ»: «Мегамаркет» подтвердил снятие с продажи книг с ЛГБТ-пропагандой

Российский маркетплейс «Мегамаркет» подтвердил снятие с продажи книг, которые вошли в список ограничений в связи с законом о запрете пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу организации.

Среди произведений, вошедших в перечень, были работы таких авторов, как Федор Достоевский, Стивен Кинг, Харуки Мураками, Марсель Пруст, Оскар Уайльд и Стефан Цвейг. Отмечается, что список был сформирован еще в декабре 2022 года по инициативе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

В пресс-службе «Мегамаркета» добавили, что над созданием перечня работали все участники книжного рынка, а сам процесс начался на фоне принятия закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. Организация принимала участие в обсуждении произведений, вошедших в список, а также скрывала подобные товары со своей витрины, «как и все участники рынка».

Ранее стало известно, что из библиотек Германии стали массово воровать старинные книги русских писателей.

