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09:33, 21 февраля 2024Из жизни

На путях метро крупного города обнаружили человеческую ногу

NY Post: в США полиция Нью-Йорка обнаружила человеческую ногу на путях метро

Фото: Kyle Mazza / Globallookpress.com

Полицейские обнаружили человеческую ногу в штанине на путях метро в крупном городе США. Об этом пишет New York Post (NY Post).

Загадочную находку сделали сотрудники Департамента полиции Нью-Йорка около часа дня в понедельник, 19 февраля. Конечность лежала на путях между 167-й и 170-й улицами в районе Бронкс. Нога была в штанине. Кроме того, на ней имелись следы горения.

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Полиции не удалось установить, кому принадлежала нога и как она оказалась на путях метрополитена. В итоге ее предали сотрудникам городской службы судебно-медицинской экспертизы для дальнейшего исследования.

Ранее сообщалось, что в США семья купила дом в штате Колорадо и обнаружила во время уборки сумку с человеческой головой. Ранее в доме проживали мать и сын, которые почти не общались с соседями и съехали сразу после завершения сделки по продаже.

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      Никита Савин
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