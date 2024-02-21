На путях метро крупного города обнаружили человеческую ногу

NY Post: в США полиция Нью-Йорка обнаружила человеческую ногу на путях метро

Полицейские обнаружили человеческую ногу в штанине на путях метро в крупном городе США. Об этом пишет New York Post (NY Post).

Загадочную находку сделали сотрудники Департамента полиции Нью-Йорка около часа дня в понедельник, 19 февраля. Конечность лежала на путях между 167-й и 170-й улицами в районе Бронкс. Нога была в штанине. Кроме того, на ней имелись следы горения.

Полиции не удалось установить, кому принадлежала нога и как она оказалась на путях метрополитена. В итоге ее предали сотрудникам городской службы судебно-медицинской экспертизы для дальнейшего исследования.

Ранее сообщалось, что в США семья купила дом в штате Колорадо и обнаружила во время уборки сумку с человеческой головой. Ранее в доме проживали мать и сын, которые почти не общались с соседями и съехали сразу после завершения сделки по продаже.

