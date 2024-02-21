МИД обсудил с ООН беспрепятственный доступ российской продукции

Замглавы МИД Вершинин обсудил с ООН беспрепятственный доступ удобрений из России

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин обсудил восстановление беспрепятственного доступа российских удобрений и продовольствия с генеральным секретарем Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребеккой Гринспен. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Стороны обсудили реализацию меморандума Россия-ООН о нормализации экспорта сельхозпродукции из России до 2025 года. Также участники обсудили ситуацию в сфере глобальной продовольственной безопасности с учетом доли России в мировой аграрной отрасли и в экспорте удобрений.

«Особое внимание уделялось задачам восстановления беспрепятственного доступа российских удобрений и продовольствия на мировые рынки в условиях незаконных односторонних санкций США, ЕС и Великобритании», — заявили в МИД.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «бесконечной возней» подачу Украиной исков в ВТО. Так она прокомментировала ситуацию вокруг украинского зерна и подачу Киевом исков против Венгрии, Польши и Словакии.