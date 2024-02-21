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07:15, 21 февраля 2024Ценности

Модель объяснила желание выйти на подиум в скотче вместо одежды

Фото: Arun Nevader / Getty Images for Art Hearts Fashion

Модель Саванна Суарес из Нью-Джерси объяснила желание выйти на подиум в скотче вместо одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Daily Star.

Речь идет о показе Angel Orensanz Foundation, организованного проектом Black Tape Project, который в 2018 году запустил художник Джоэль Альварес. По словам манекенщицы, именно отец подтолкнул ее в решении принять участие в шоу: «Мой отец увидел одну из статей о показе в Майами, который прошел несколько лет назад. Тогда он отправил ее мне и спросил: "Если бы у тебя была такая возможность, ты бы сделала это?"».

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Сначала эта идея девушке не понравилась, но родители все же смогли ее переубедить. «Я поговорила об этом с родителями, которые являются для меня самой большой поддержкой, и сказала: "Подождите, здесь видно такое же количество кожи, как и в бикини. Здесь нет ничего особенного, кроме того факта, что это лента"», — объяснила она.

Члены семьи Суарес, включая бабушку и дедушку, очень поддерживают ее модельную работу и считают шоу «действительно крутым». Она отметила, что отец даже пришел на ее первое дефиле. «Я знаю, что это редкость. Каждый раз, когда я говорю кому-то, что мой отец приходил на мое шоу, то вижу удивление на лицах», — отметила собеседница издания.

В декабре 2023 года бывший бухгалтер, которая заработала миллионы рублей за неделю работы в эскорте, раскрыла детали своей новой профессии. 35-летняя Миа Ли рассказала, что за 7 дней получила от богатых клиентов 34 тысячи долларов (4,2 миллиона рублей), которые платили ей за приватный стриптиз и сопровождение в путешествиях. По ее словам, она обладает уникальными навыками, интересами и жизненным опытом, которые помогают ей зарабатывать крупные суммы.

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      Мария Винар
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