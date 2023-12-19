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20:54, 19 декабря 2023Ценности

Заработавшая миллионы рублей за неделю эскортница раскрыла детали своей работы

Кадр: MiaLeeNYC / X

Бывший бухгалтер, которая заработала миллионы рублей за неделю работы в эскорте, раскрыла детали своей новой профессии. На тему она высказалась в интервью New York Post.

35-летняя Миа Ли рассказала, что за 7 дней получила от богатых клиентов 34 тысячи долларов (4,2 миллиона рублей), которые платили ей за приватный стриптиз и сопровождение в путешествиях. «Мужчины платят мне за совместный отдых. Некоторые из них говорят, что я самая интересная женщина, которую они когда-либо встречали», — заявила она.

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По словам собеседницы издания, она обладает уникальными навыками, интересами и жизненным опытом, которые помогают ей зарабатывать крупные суммы. В частности, Ли успела побывать в 60 странах, кроме того, она говорит на 4 языках и увлекается хобби, которые нередко интересуют мужчин. «Многие бегут от семей, а я и есть их убежище», — подчеркнула эскортница.

Среди прочего героиня материала отметила, что тратит внушительные суммы на поддержание опрятного внешнего вида. Так, например, удаление нежелательных волос с тела обошлось ей в 10 тысяч долларов (897 тысяч рублей). Помимо этого, она регулярно наращивает ресницы, делает маникюр и другие процедуры стоимостью не менее 100 долларов (9 тысяч рублей).

В ноябре сообщалось, что страдающая от одиночества секс-работница с большим доходом перестала доверять мужчинам. По ее словам, опыт работы в эскорте заставил ее иначе посмотреть на брак.

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      Карина Черных
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