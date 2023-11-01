Девушка из эскорта пожаловалась на проблемы с отношениями

Страдающая от одиночества секс-работница с большим доходом перестала доверять мужчинам. Об этом она рассказала ведущим подкаста Soft White Underbelly.

Девушка по имени Сюзи, которая работает в одном из легальных элитных публичных домов в штате Невада и зарабатывает около двух тысяч долларов за ночь (около 186 тысяч рублей), призналась, что не может найти партнера из-за своей нетрадиционной работы.

По словам Сюзи, опыт работы в эскорте заставил ее иначе посмотреть на брак. После вереницы женатых мужчин, которые становились ее клиентами, она начала испытывать проблемы с доверием. «Зачем выходить замуж, если все равно знаешь, что мужчина рано или поздно предаст тебя? Соблазны повсюду: сайты в интернете, социальные медиа», — объяснила девушка. При этом она считает, что в ее случае в изменах виноваты только мужчины, ведь они сами приходят к ней.

Несмотря на это, Сюзи все же надеется найти возлюбленного, потому что с годами ей стало тяжелее переносить одинокую жизнь. «Может, однажды я найду надежного человека, потому что становится одиноко. В этой индустрии ты теряешь много друзей и родных», — рассказала Сюзи. Наладить личную жизнь мешают и предубеждения мужчин против отношений с секс-работницами. Сюзи пожаловалась, что с ней не хотят ничего серьезного и редко погружаются в отношения из-за ее профессии.

При этом девушка ни о чем не жалеет и не считает свою работу аморальной. «Я не краду ничьих мужей. Ваш муж сам заходит на эти сайты, ищет рекламу и звонит нам. Я даже не знала бы о его существовании, если бы он не пришел ко мне. [...] Я никого не увожу, я просто зарабатываю на жизнь честным трудом», — отметила Сюзи. Она также подчеркнула, что помогает многим клиентам не только физически, но и психологически, и поэтому любит свою работу.

Ранее 41-летний жиголо из Великобритании по имени Алекс рассказал о странных запросах клиенток. Он заявил, что получал сильное растяжение руки во время сексуальных игр со связыванием, а также травмы плеч.

