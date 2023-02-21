Женатый жиголо рассказал о травмах во время секса и странных запросах клиенток

Секс-работник из Великобритании рассказал об отношениях с женой и травмах на работе

41-летний жиголо из Великобритании по имени Алекс рассказал о странных запросах клиенток и отношениях с женой. Историю женатого секс-работника публикует Daily Mail.

Мужчина, учившийся на инженера-строителя, рассказал, что решил заняться эскортом в 25 лет ради дополнительного дохода. Со временем подработка стала его основной профессией. Алекс признался, что получает удовольствие от своего ремесла, несмотря на то, что иногда оно связано с риском для здоровья.

По его словам, за годы работы ему попадались разные клиентки. Например, некоторые просили связать их или связывали его. Он получал сильное растяжение руки во время сексуальных игр со связыванием, а также травмы плеч. С тех пор мужчина старается регулярно заниматься спортом, чтобы быть готовым к самым странным пожеланиям. Кроме того, Алекс вспомнил, как несколько раз сильно ударился головой во время секса в неудобных помещениях, например, на тесной яхте.

Он также рассказал, что некоторые клиентки любят размазывать еду по его телу, а другие обожают длительные половые акты. «Когда я впервые занимался сексом девять часов подряд, у меня чуть челюсть не отвисла», — вспоминает Алекс.

При этом он отметил, что большинство его клиенток не пытаются воплотить в жизнь некие безумные сексуальные фантазии. «В основном они просто хотят побыть с кем-то. Сходить на свидание, поужинать вместе. Думаю, просто чтобы не чувствовать себя одинокими», — рассказывает Алекс.

Несмотря на необычную работу, мужчина женат уже 12 лет на женщине, с которой познакомился еще в университете. Супруга спокойно относится к его ремеслу, и знала о нем с самого начала. «Она шутит, что я спасаю чужие браки. Удовлетворяю женщин и не даю выгореть их мужьям», — говорит Алекс.

Мужчина посетовал, что в последнее время, а особенно с началом пандемии COVID-19, его доходы упали до нескольких тысяч фунтов в месяц, хотя в 2009 году он зарабатывал около 55 тысяч фунтов (почти 2,7 миллиона рублей по среднему курсу 2009 года) в месяц.

Ранее сообщалось, что британскому учителю начальных классов запретили посещать занятия из-за непристойных фото. Мужчину выгнали из школы после того, как он выложил в социальных сетях свои откровенные фотографии и предложил платные секс-услуги.