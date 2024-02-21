Момент минирования машины правоохранителя в Лобне попал на видео

ФСБ показала задержание агента Украины, заминировавшего машину правоохранителя

ФСБ показала видео задержания украинского агента, заминировавшего машину правоохранителя в Лобне. Запись «Ленте.ру» предоставили в УФСБ России по Москве и Московской области.

На кадрах мужчина подходит к машине и устанавливает под нее самодельное взрывное устройство (СВУ), после чего поспешно удаляется. Далее показан момент задержания: силовики кладут россиянина лицом в пол и сажают в служебное авто.

По данным ведомства, уроженец Ярославля по заданию украинских спецслужб планировал подорвать автомобиль сотрудника правоохранительных органов. 19 февраля он заложил взрывное устройство под авто возле одного из административных зданий городского округа Лобня Московской области. Взрывотехники обезвредили СВУ. Отмечается, что пострадавших нет.

Возбуждено дело по части 3 статьи 30, статьи 205 («Террористический акт») и статье 275 («Государственная измена») УК РФ.