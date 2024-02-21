Москвичам пообещали теплые выходные

Синоптик Вильфанд пообещал москвичам на 23 февраля мартовскую погоду

Погода в День защитника Отечества в пятницу, 23 февраля, а также в выходные будет теплой, как в конце марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Начиная с четверга, 22 февраля, температура окажется выше нормы на 2-4 градуса. С 23 февраля, а также в субботу, 24 февраля, и воскресенье, 25 февраля, температура будет соответствовать режиму, характерному для третьей декады марта. «Погода будет опережать свое развитие на месяц», — заключил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд назвал «чепухой» новости о том, что предстоящее лето в России окажется рекордно жарким из-за феномена Эль-Ниньо. По словам синоптика, зимой невозможно с точностью прогнозировать, каким будет лето в столице.