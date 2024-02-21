Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:32, 21 февраля 2024Интернет и СМИ

Маск высмеял расследование в отношении сына Байдена

Илон Маск высмеял отношение ФБР к расследованию против сына Байдена Хантера
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал расследование в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена. Об этом он написал в социальной сети Х.

Маск высмеял расследование по делу сына Байдена и указал на несерьезное, по его мнению, отношение к нему ФБР. «Где Шерлок Холмс, когда он так нужен», — написал он.

Материалы по теме:
Крэк, проститутки и демократия. Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?
Крэк, проститутки и демократия.Как наркотики и украинский бизнес сына Джо Байдена могут разрушить карьеру отца?
15 ноября 2022
«Как такое могло случиться?» В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
«Как такое могло случиться?»В гараже Байдена нашлись секретные материалы. Чем обернется для президента его рассеянность?
13 января 2023

К публикации Маск добавил мем, на котором женщина в форме агента ФБР изучает фотографии якобы из ноутбука Хантера Байдена. На снимках, предположительно, запечатлены факты употребления им наркотических средств и контактов с проститутками. Рядом с женщиной стоит обнаженный Хантер и спрашивает, видит ли она что-нибудь. «Агент ФБР» отвечает отрицательно.

В начале декабря 2023 года Хантеру Байдену предъявили девять обвинений в уклонении от уплаты налогов. Он входил в совет директоров частной газодобывающей компании Burisma, где заработал 2,3 миллиона долларов. Вместо уплаты налогов, как утверждалось, Байден тратил деньги на «экстравагантный образ жизни». В свою очередь, сын президента США не признает себя виновным, а его защита называет дело политическим. Хантер Байден даст показания 28 февраля.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев прокомментировал взятие под контроль Авдеевки

      Украина почти договорилась с МФВ о предоставлении «спасательного круга»

      Аршавин предложил Путину создать российский аналог компьютерной игры FIFA

      Папарацци сняли звезду «50 оттенков серого» в купальнике на пляже

      Певица Zivert объявила об уходе со сцены из-за болезни

      Стало известно о планах Зеленского встретиться с Эрдоганом

      В России заявили об исчерпании ЕС санкционных возможностей

      В ГД прокомментировали данные о разведке «Британского совета» в интересах Киева

      В Госдуме предложили запретить иноагентам пользоваться соцсетями

      В Херсонской области опровергли информацию о смерти губернатора

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше