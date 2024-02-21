Маск высмеял расследование в отношении сына Байдена

Илон Маск высмеял отношение ФБР к расследованию против сына Байдена Хантера

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск прокомментировал расследование в отношении сына президента США Джо Байдена Хантера Байдена. Об этом он написал в социальной сети Х.

Маск высмеял расследование по делу сына Байдена и указал на несерьезное, по его мнению, отношение к нему ФБР. «Где Шерлок Холмс, когда он так нужен», — написал он.

К публикации Маск добавил мем, на котором женщина в форме агента ФБР изучает фотографии якобы из ноутбука Хантера Байдена. На снимках, предположительно, запечатлены факты употребления им наркотических средств и контактов с проститутками. Рядом с женщиной стоит обнаженный Хантер и спрашивает, видит ли она что-нибудь. «Агент ФБР» отвечает отрицательно.

В начале декабря 2023 года Хантеру Байдену предъявили девять обвинений в уклонении от уплаты налогов. Он входил в совет директоров частной газодобывающей компании Burisma, где заработал 2,3 миллиона долларов. Вместо уплаты налогов, как утверждалось, Байден тратил деньги на «экстравагантный образ жизни». В свою очередь, сын президента США не признает себя виновным, а его защита называет дело политическим. Хантер Байден даст показания 28 февраля.

