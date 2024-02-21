МВД Испании не подтвердило личность угнавшего вертолет перебежчика

El Mundo: МВД Испании не подтвердило личность убитого перебежчика Кузьминова

Министерство внутренних дел (МВД) Испании не подтвердило, что убитым в Испании мужчиной действительно был угнавший вертолет на Украину пилот-перебежчик Максим Кузьминов. Об этом сообщает El Mundo.

«Как призрак, уже мертвый Кузьминов продолжает занимать место в новостях, потому что вчера днем МВД Испании не подтвердило его личность», — отмечает издание.

Несмотря на это, СМИ продолжают писать о бывшем российском пилоте, поскольку сообщения о его предполагаемой смерти начинают дополняться новыми подробностями.

20 февраля МИД Испании прокомментировал «Ленте.ру» заявления о смерти бывшего российского летчика-перебежчика. Представители внешнеполитического ведомства перенаправили вопрос о подтверждении факта смерти Кузьминова в МВД страны.