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12:32, 21 февраля 2024Мир

МВД Испании не подтвердило личность угнавшего вертолет перебежчика

El Mundo: МВД Испании не подтвердило личность убитого перебежчика Кузьминова
Максим Кузьминов

Максим Кузьминов. Кадр: Настоящее Время. Сюжеты / YouTube

Министерство внутренних дел (МВД) Испании не подтвердило, что убитым в Испании мужчиной действительно был угнавший вертолет на Украину пилот-перебежчик Максим Кузьминов. Об этом сообщает El Mundo.

«Как призрак, уже мертвый Кузьминов продолжает занимать место в новостях, потому что вчера днем МВД Испании не подтвердило его личность», — отмечает издание.

Несмотря на это, СМИ продолжают писать о бывшем российском пилоте, поскольку сообщения о его предполагаемой смерти начинают дополняться новыми подробностями.

20 февраля МИД Испании прокомментировал «Ленте.ру» заявления о смерти бывшего российского летчика-перебежчика. Представители внешнеполитического ведомства перенаправили вопрос о подтверждении факта смерти Кузьминова в МВД страны.

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      Лина Пивоварова
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