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17:11, 21 февраля 2024Культура

На певицу Нюшу захотели подать жалобу в прокуратуру

Общественник пожалуется на Нюшу в прокуратуру из-за «развратного» шоу

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Общественный деятель Максим Чихунов захотел подать в прокуратуру жалобу на исполнительницу Нюшу после ее концерта во Владивостоке. Об этом он сообщил в разговоре с Telegram-каналом Shot.

Активиста возмутило то, что артистка устроила «развратное» шоу на открытии детских спортивных игр «Дети Приморья» — во время исполнения треков группа подтанцовки певицы выступала на сцене в трусах и костюмах в сетку.

Чихунов выразил мнение, что такие номера больше подходит для вечеринок в ночном клубе, а не для детского праздника: «Прикольно маленьким мальчикам на такое смотреть, но какой пример подается».

При этом, как отмечает издание, большинство жителей Владивостока не увидели ничего развратного в выступлении Нюши и напомнили, что дети очень любят исполнительницу.

Ранее стало известно, что стоимость выступлений уехавшей из России Натальи Ветлицкой составила от 45 тысяч евро.

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      Анастасия Астахова
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