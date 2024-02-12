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17:07, 12 февраля 2024Культура

Названа стоимость выступлений уехавшей из России Натальи Ветлицкой

Shot: живущая в Испании Ветлицкая согласна выступить в России за 45 тысяч евро

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Стоимость выступлений уехавшей из России Натальи Ветлицкой составила от 45 тысяч евро. Такую сумму назвал Telegram-канал Shot.

Экс-солистка группы «Мираж» продолжает выступать на частных мероприятиях после завершения карьеры, уточнил источник. Ветлицкая готова рассмотреть приезд в Москву за указанную выше сумму. Выступление необходимо согласовать с менеджерами певицы, которые оценят статус приглашаемых.

Ветлицкая переехала в Испанию в 2012 году. По словам артистки, ее дочери необходим был теплый климат по медицинским показаниям. В Москве у певицы осталась квартира на Малой Бронной улице площадью 200 квадратных метров. Ветлицкая также владеет компанией по продаже недвижимости.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генеральную прокуратуру Российской Федерации признать певицу Ветлицкую иноагентом. Активист заявил, что артистка несколько раз критиковала начало спецоперации на Украине, а также поддержала певицу Аллу Пугачеву.

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      Мария Рюрикова
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