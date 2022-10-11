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Наталью Ветлицкую попросили признать иноагентом

Наталью Ветлицкую попросили признать иноагентом после поддержки Аллы Пугачевой
Наталья Ветлицкая

Наталья Ветлицкая. Кадр: Цитромон / YouTube

Руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генеральную прокуратуру Российской Федерации признать певицу Наталью Ветлицкую иноагентом. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

Активист подчеркнул, что артистка несколько раз критически высказывалась по поводу спецоперации на Украине в своих социальных сетях. Помимо этого, исполнительница поддержала певицу Аллу Пугачеву, сделав репост ее обращения, в котором та называла критикующих ее отъезд людей рабами.

Бородин добавил, что в данный момент Ветлицкая проживает в Испании, а также потребовал провести проверку и привлечь певицу к ответственности по статье о дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

В начале октября Пугачева прокомментировала критику в свой адрес. Звезда отметила, что ее радует ненависть со стороны тех людей, которые ей не импонируют.

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Анастасия Астахова
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