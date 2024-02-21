На россиянина завели дело за проукраинские баннеры на администрируемых им сайтах

Россиянин разместил в интернете баннеры в поддержку ВСУ и стал фигурантом дела

В Иркутской области в отношении 34-летнего уроженца города Шелехова завели уголовное дело о публичных призывах против безопасности государства с использованием интернета. Об этом в среду, 21 февраля, в своем Telegram-канале сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, причиной стали действия россиянина, который сидя дома разместил на администрируемых им интернет-сайтах и собственных программных продуктах проукраинские баннеры. Стоило кликнуть по указанном баннеру, как пользователь попадал на электронную страницу с призывами об оказании помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) и бойкотировании российского бизнеса.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

7 февраля сообщалось, что в Волгограде сотрудники ФСБ задержали местного жителя, выступающего в поддержку Украины, за призывы к насилию над россиянами.