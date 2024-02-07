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11:51, 7 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин попался ФСБ за призывы к насилию и поддержку Украины

ФСБ задержала в Волгограде сторонника Украины за призывы к насилию

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Волгограде сотрудники ФСБ задержали местного жителя, выступающего в поддержку Украины, за призывы к насилию над россиянами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

34-летний мужчина распространял в интернете экстремистские материалы. Он публиковал высказывания в поддержку действий Украины и призывал применять насилие в отношении соотечественников.

Против него возбуждено уголовное дело по статье 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»).

30 января сообщалось, что в Ростовской области суд приговорил пенсионерку Евгению Майбороду (включена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к 5,5 года колонии за фейки о Российской армии и призывы к экстремизму. Дело против нее возбудили из-за дискредитирующих армию репостов в социальных сетях.

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      Любовь Ширижик
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