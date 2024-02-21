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15:11, 21 февраля 2024Бывший СССР

На Украине изменили правила получения брони от призыва

На Украине упростили получение брони от призыва для работников предприятий

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине изменили правила, по которым работники предприятий могут получить бронь от призыва в армию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности республики.

В ведомстве уточнили, что процедуру получения брони упростили для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые разрабатывают, производят или ремонтируют военную и спецтехнику, снаряды и другие продукты оборонного назначения или работают в сфере самолетостроения, промышленности или космической отрасли. При этом не менее половины товаров таких предприятий должны идти на оборону страны.

Ранее сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского и депутаты Верховной Рады разработали две концепции экономического бронирования от мобилизации, согласно которым военнообязанные работники предприятий смогут получить освобождение от службы в армии за деньги.

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      Алевтина Запольская
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