На Украине изменили правила получения брони от призыва

На Украине упростили получение брони от призыва для работников предприятий

На Украине изменили правила, по которым работники предприятий могут получить бронь от призыва в армию. Об этом сообщили в пресс-службе министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности республики.

В ведомстве уточнили, что процедуру получения брони упростили для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые разрабатывают, производят или ремонтируют военную и спецтехнику, снаряды и другие продукты оборонного назначения или работают в сфере самолетостроения, промышленности или космической отрасли. При этом не менее половины товаров таких предприятий должны идти на оборону страны.

Ранее сообщалось, что офис президента Украины Владимира Зеленского и депутаты Верховной Рады разработали две концепции экономического бронирования от мобилизации, согласно которым военнообязанные работники предприятий смогут получить освобождение от службы в армии за деньги.