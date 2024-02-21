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16:51, 21 февраля 2024Бывший СССР

На Украине назвали последствия нехватки поставок снарядов

Шмыгаль: нехватка снарядов для ВСУ скажется на ситуации на фронте в марте

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Нехватка снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнет сказываться на ситуации на фронте в марте, признал премьер-министр республики Денис Шмыгаль в беседе с телеканалом NHK.

По его словам, одна из причин нехватки заключается в недостаточном производстве снарядов в странах Евросоюза (ЕС) и США. «Еще одна субъективная причина в том, что есть задержка с военной помощью от США. С этого момента и в марте это начнет оказывать глубокое влияние на ситуации на фронте», — заявил премьер.

Шмыгаль отметил, что страна увеличила производство беспилотников в 100 раз, а также работает над производством снарядов, однако их количества не хватает. Он пояснил, у России есть крупные оружейные заводы.

Также в беседе с телеканалом Шмыгаль признал преимущество России в воздухе. Он отметил, что Украина пытается выровнять нехватку боеприпасов с помощью дронов.

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      Варвара Кошечкина
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