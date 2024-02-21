Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:34, 21 февраля 2024Бывший СССР

На Украине признали преимущество России

Премьер Украины Шмыгаль признал преимущество России в воздухе

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал преимущество России в воздухе. Об этом он заявил японскому телеканалу NHK, передает РИА Новости.

«Сейчас на поле боя Россия имеет преимущество в воздухе. На прошлой неделе российская армия сбросила на Авдеевку тысячи корректируемых авиабомб», — сказал он.

Премьер отметил сокращение поставок снарядов от партнеров. По его словам, для украинской армии важно получить ракеты большой дальности для атак на «склады и командные пункты в тылу». Украина пытается выровнять нехватку боеприпасов с помощью дронов. Шмыгаль также назвал одной из причин невыгодного положения страны на фронте дефицит снарядов.

Ранее на Украине признали невозможность конкурировать с Россией по ресурсам, промышленным мощностям и кадрам. Отмечалось, что РФ «десятилетиями накапливала оружие и годами готовилась» к конфликту с Украиной и Киев не может «угнаться» за Москвой по количеству снарядов, танков и солдат.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В Испании не подтвердили личность убитого пилота, угнавшего российский вертолет на Украину. Что известно о деле?

      Жители российского города пожаловались на нашествие муравьев

      Россиянка связалась с лже-риелтором и потеряла тысячи рублей

      Генсек НАТО признал сложность ситуации для ВСУ после потери Авдеевки

      Россияне описали обстановку около визового центра Китая словом «нервная»

      Россиянка лишила отца не вернувшегося с СВО солдата выплат от государства

      ЦБ оценил возможности Киви Банка для возврата средств держателям кошельков

      На Украине заявили о продолжении контрнаступления ВСУ

      Додик сообщил Путину о попытках отбиться от антироссийских санкций

      На певицу Нюшу захотели подать жалобу в прокуратуру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше