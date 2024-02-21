На Украине признали преимущество России

Премьер Украины Шмыгаль признал преимущество России в воздухе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль признал преимущество России в воздухе. Об этом он заявил японскому телеканалу NHK, передает РИА Новости.

«Сейчас на поле боя Россия имеет преимущество в воздухе. На прошлой неделе российская армия сбросила на Авдеевку тысячи корректируемых авиабомб», — сказал он.

Премьер отметил сокращение поставок снарядов от партнеров. По его словам, для украинской армии важно получить ракеты большой дальности для атак на «склады и командные пункты в тылу». Украина пытается выровнять нехватку боеприпасов с помощью дронов. Шмыгаль также назвал одной из причин невыгодного положения страны на фронте дефицит снарядов.

Ранее на Украине признали невозможность конкурировать с Россией по ресурсам, промышленным мощностям и кадрам. Отмечалось, что РФ «десятилетиями накапливала оружие и годами готовилась» к конфликту с Украиной и Киев не может «угнаться» за Москвой по количеству снарядов, танков и солдат.