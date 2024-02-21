На Украине пожаловались на проблему с судьями

Глава ВККС Игнатов: Украина столкнулась с катастрофической нехваткой судей

Украинские суды испытывают острую нехватку судей на фоне отсутствия новых назначений вместо уволившихся сотрудников. Об этом рассказал глава Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) страны Роман Игнатов, передает издание «Укринформ».

Ситуацию, сложившуюся на Украине, он назвал катастрофической. «В Сумском апелляционном судье — 4 судьи вместо 25. В Черкасском апелляционном суде — 10 судей вместо 30. В Апелляционном суде Харьковской области вместо 60 — 15 судей», — пожаловался Игнатов.

Он объяснил, что такая проблема возникла из-за того, что в стране более трех с половиной лет не работала Высшая квалификационная комиссия судей. По его словам, за это время произошло много увольнений, однако новых назначений не было.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что система правосудия в стране разрушена. Он отметил, что суды подчиняются главе государства Владимиру Зеленскому, который является «главным нарушителем конституции».