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09:46, 25 января 2024Бывший СССР

Экс-премьер заявил о разрушении системы правосудия на Украине

Бывший премьер Азаров: система правосудия на Украине была разрушена

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Система правосудия на Украине разрушена, а суды подчиняются президенту Владимиру Зеленскому. Об этом на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров.

«Мне как человеку, который работал в органах государственного управления, дико смотреть на то, что происходит – отсутствует система правосудия. Разделение властей в Украине не реализуется», — заявил экс-премьер.

По его мнению, на Украине сейчас действуют «шарашки, конторки, которые называются судами», но подчиняются они офису президента. «Такого нигде в нормальной стране не может быть», — добавил он.

Зеленского Азаров назвал «главным нарушителем конституции». «31 марта наступит — и он станет нелегитимным, незаконным президентом. Срок полномочий истекает, никакие его указы никакой силы не имеют», — заявил бывший премьер.

Ранее Азаров выразил мнение, что при Зеленском Украина не присоединится к Евросоюзу. Он уверен, что «карта» вступления в ЕС разыгрывается для того, чтобы воодушевить уставших от конфликта украинцев.

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