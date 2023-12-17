Экс-премьер Украины указал на смешное решение Зеленского

Экс-премьер Азаров: Украина под контролем Зеленского не присоединится к ЕС

Украина под контролем Владимира Зеленского не присоединится к Евросоюзу. Об этом заявил украинский экс-премьер Николай Азаров в интервью каналу «Соловьев LIVE».

«Режим Зеленского скомпрометирован достаточно сильно, и надо хоть чем-то его поддержать. Поэтому принимается решение, смешное с точки зрения понимания этого процесса, что мы готовы приступить к переговорам», — отметил политик.

По его словам, «карта» вступления в Евросоюз разыгрывается ради того, чтобы воодушевить уставших от конфликта украинцев. Однако такой шаг ни к чему хорошему не приведет, рассказал Азаров. По мнению политика, «этот вопрос в ближайшие десять лет будет тянуться на стадии каких-то переговоров».

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский потерял актуальность для стран НАТО, из-за этого они все чаще отказываются от помощи Киеву. По мнению политика, в самой Украине также растет недовольство главой государства.

В качестве примера Филиппо указал на интервью мэра Киева Виталия Кличко немецкому изданию Spiegel, в котором тот обвинил украинского лидера в авторитаризме.