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23:29, 5 декабря 2023Мир

Во Франции рассказали о «стремительном падении» Зеленского

Французский политик Филиппо: союзники Зеленского бросают его один за другим
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский потерял актуальность для стран НАТО, из-за этого они все чаще отказываются от помощи Киеву, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

По его словам, Зеленского «бросают одна за другой страны-члены НАТО». По мнению политика, в самой Украине также растет недовольство главой государства. «Падение Зеленского происходит стремительно», — отметил он.

В качестве примера он указал на интервью мэра Киева Виталия Кличко немецкому изданию Spiegel, в котором тот обвинил украинского лидера в авторитаризме. «Давайте быстрее прекратим отправлять деньги этому умирающему режиму», — добавил французский политик.

Ранее сообщалось, что рейтинг Зеленского среди взрослых американцев выше, чем у действующего президента США Джо Байдена и экс-главы Белого дома Дональда Трампа.

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      Марина Совина
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