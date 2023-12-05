Французский политик Филиппо: союзники Зеленского бросают его один за другим

Украинский президент Владимир Зеленский потерял актуальность для стран НАТО, из-за этого они все чаще отказываются от помощи Киеву, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X (бывший Twitter).

По его словам, Зеленского «бросают одна за другой страны-члены НАТО». По мнению политика, в самой Украине также растет недовольство главой государства. «Падение Зеленского происходит стремительно», — отметил он.

В качестве примера он указал на интервью мэра Киева Виталия Кличко немецкому изданию Spiegel, в котором тот обвинил украинского лидера в авторитаризме. «Давайте быстрее прекратим отправлять деньги этому умирающему режиму», — добавил французский политик.

Ранее сообщалось, что рейтинг Зеленского среди взрослых американцев выше, чем у действующего президента США Джо Байдена и экс-главы Белого дома Дональда Трампа.