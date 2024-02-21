На Украине предложили ввести режим тотального видеонаблюдения

В Верховной Раде предложили ввести на Украине режим тотального видеонаблюдения

Депутаты от партии «Слуга народа» предложили ввести режим тотального видеонаблюдения на Украине. Соответствующий законопроект «О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности» появился в электронной базе украинского парламента, сообщает издание «Страна.ua».

Согласно документу, такая система должна работать на национальную безопасность и публичный правопорядок в общественных местах. Идентификацию личности планируют осуществлять на основе биометрии и других личных данных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в республике до 13 мая 2024 года.