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18:25, 21 февраля 2024Бывший СССР

На Украине предложили ввести режим тотального видеонаблюдения

В Верховной Раде предложили ввести на Украине режим тотального видеонаблюдения

Фото: Efrem Lukatsky / АР

Депутаты от партии «Слуга народа» предложили ввести режим тотального видеонаблюдения на Украине. Соответствующий законопроект «О единой системе видеомониторинга состояния публичной безопасности» появился в электронной базе украинского парламента, сообщает издание «Страна.ua».

Согласно документу, такая система должна работать на национальную безопасность и публичный правопорядок в общественных местах. Идентификацию личности планируют осуществлять на основе биометрии и других личных данных.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о продлении военного положения и всеобщей мобилизации в республике до 13 мая 2024 года.

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