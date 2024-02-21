Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:01, 21 февраля 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли новые схемы уклонения от мобилизации

СБУ раскрыла пять новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины

Фото: Reuters

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла пять новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах страны. Об этом ведомство заявило в Telegram-канале.

«СБУ разоблачила новые "схемы для уклонистов": среди задержанных — военком, который требовал взятки за бронирование от призыва», — говорится в заявлении службы.

Уточняется, что были задержаны организаторы сделок, которые предлагали украинцам избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали уклонистам перейти границу вне пунктов пропуска. По данным СБУ, задержанные просили за такие услуги десять тысяч долларов. Схемы уклонения от мобилизации были заблокированы в Полтавской, Закарпатской, Львовской областях, а также Виннице и Днепре.

Ранее украинский пленный Вадим Султанов назвал стоимость побега от мобилизации в Польшу. По его словам, нелегальный переход границы для военнообязанных уклонистов стоит не менее 15 тысяч долларов. Султанов признался, что для него это была неподъемная сумма.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Евросоюз согласовал 13-й пакет санкций против России. В новый список попали 200 компаний и физлиц

      Раскрыты действия ВСУ в районе Работино и Вербового

      Барсук превратил дом семьи в «фильм ужасов» и нанес ущерб на 234 тысячи рублей

      В Германии вступление Украины в ЕС сравнили с морковкой для осла

      Названа подходящая для каждого физического нагрузка

      Зендея и Тимоти Шаламе появились на публике в парных нарядах

      Главу СК попросили проверить писателя Шендеровича на дискредитацию ВС РФ

      Шесть авиарейсов из России в Таиланд задержали из-за неисправности самолета

      Цыгане в Закарпатской области Украины избили сотрудника военкомата

      Актер Анатолий Белый оценил свою востребованность в Израиле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше