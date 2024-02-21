На Украине раскрыли новые схемы уклонения от мобилизации

СБУ раскрыла пять новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла пять новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах страны. Об этом ведомство заявило в Telegram-канале.

«СБУ разоблачила новые "схемы для уклонистов": среди задержанных — военком, который требовал взятки за бронирование от призыва», — говорится в заявлении службы.

Уточняется, что были задержаны организаторы сделок, которые предлагали украинцам избежать призыва с помощью поддельных документов или помогали уклонистам перейти границу вне пунктов пропуска. По данным СБУ, задержанные просили за такие услуги десять тысяч долларов. Схемы уклонения от мобилизации были заблокированы в Полтавской, Закарпатской, Львовской областях, а также Виннице и Днепре.

Ранее украинский пленный Вадим Султанов назвал стоимость побега от мобилизации в Польшу. По его словам, нелегальный переход границы для военнообязанных уклонистов стоит не менее 15 тысяч долларов. Султанов признался, что для него это была неподъемная сумма.